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Wohnquartier Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana

Ra’anana, Israel
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ID: 35704
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

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Schöne 4-Zimmer-Garten. Großes Hauptschlafzimmer. Garten. 2 Badezimmer. Semel Küche. Standard-Parkplatz. Großer Keller. Mamad. West Garden freundlich und ruhig. Im Stadtzentrum ruhig. Synagoge Shift nebenan. Mamad. Regelmäßiger Parkplatz und Keller

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Ra’anana, Israel
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