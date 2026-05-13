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Wohnquartier Immeuble de standing avec balcon ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36579
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Hess, 11

Über den Komplex

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Wohnung oben allein. Ruhige Straße und offene Aussicht. 5 Minuten zu Fuß vom Meer. Lieferung von Wohnungen in 2 Monaten. Schön stehend.

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Tel-Aviv, Israel
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