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Wohnquartier Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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06.05.26
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ID: 35761
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

Über den Komplex

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Gebäude und Wohnung von 4 neuen Zimmern. im 2. Stock sehr hell mit einer südwestlichen Ausrichtung. Impasse in der Nähe der Kikar Hamedina

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Tel-Aviv, Israel
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