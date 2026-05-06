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Wohnquartier Quartier city duplex 4 pieces

Aschkelon, Israel
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06.05.26
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ID: 35645
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Eli Cohen

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District City - Duplex 4 Zimmer

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Aschkelon, Israel
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