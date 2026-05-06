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Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35994
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 21 Teawei

Über den Komplex

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Ferienwohnung 83 m2, sehr gut gelegene Straße Shalom Aleichem, in der Nähe von Bograshov. Zentrale Lage gesucht, in der Nähe von Strand, Geschäften und Cafés. Alte 3 Zimmer verwandelt in 2 Zimmer, mit sehr großem Wohnzimmer Loft Geist. Großzügige Volumen und Flüssigkeitsverteilung, ideal für modernen Wohnkomfort. Das Hotel liegt im 1. Stock eines gut gepflegten Gebäudes. Sehr moderate Lasten. Arnona: 550 Vaad Köder: 150 pro Monat.

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Tel-Aviv, Israel
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