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Wohnquartier Superbe 3 pieces en face de la cinemateque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois

Tel-Aviv, Israel
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Wohnquartier Superbe 3 pieces en face de la cinemateque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sprinzak, 13

Über den Komplex

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Sole agent: Stadtzentrum von Tel Aviv Gelegen an der 13 Sprinzak Straße, in einer ruhigen und begehrten Gegend, in der Nähe der Cinematheque und alle kulturellen Einrichtungen von Tel Aviv: Eine neue Wohnung von 3 Zimmern im Bau, mit High-End-Services und optimalem Layout. Erhältlich in 2 1/2 Jahren. Wohnfläche von ca. 80 m2 Sonnenterrasse von ca. 6 m2 Ruhige und intime Nachbarschaft Gut gepflegter Garten Parkplatz Höhle 2 Lifte Neubau im Bau Eine seltene Kombination: zentrale Lage, absolute Ruhe und modernen Komfort im Herzen der Stadt.

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Tel-Aviv, Israel
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