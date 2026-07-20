  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement

Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38695
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Rischon LeZion, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Hayarmouk quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier remez
Rischon LeZion, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Rischon LeZion, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Magnifique duplex penthouse
Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
Wohnviertel Ramat gan vue mer
Ramat Gan, Israel
von
$1,60M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Ra’anana, Israel
von
$1,17M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,18M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite spacieux
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite spacieux
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite spacieux
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite spacieux
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite spacieux
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$7,05M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen