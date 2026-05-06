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Wohnquartier Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Bet Schemesch, Israel
von
$748,000
06.05.26
$748,000
05.05.26
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ID: 35595
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Bet Schemesch

Über den Komplex

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Neues Projekt in Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes. Dieses luxuriöse Wohnprojekt befindet sich neben Ramat Bet Shemesh A und umfasst 3-4-5 Zimmer und Penthäuser, mit einem schönen Blick auf einen Park in einem Naturwald. In der Nähe von Matnas und allen Geschäften, einem Country Club und einem Schwimmbad, mit am Boden der Gebäude eine Synagoge. Kunden werden hauptsächlich ausländische Kunden sein. Ende Oktober 2026 geliefert. 3 8-stöckige Gebäude mit 3 bis 5-Zimmer-Wohnungen, Garten und Penthouse. Nur 3 Wohnungen pro Etage. 3 Zimmer 83m2, Terrasse von 15m2 bis 23m2, Parkplatz und Keller - Preis : von 2.200.000 sh bis 2.300.000 sh 4 Zimmer 103m2, Terrasse von 20 bis 27m2, Parkplatz und Keller - Preis : von 2.600.000 bis 2.700.000 5 Zimmer 123m2, 2. Stock, Terrasse von 22m2, Parkplatz und Keller - Preis : 3,000,000 sh 5 Zimmer Erdgeschoss Duplex 150m2, Garten von 175m2 - Preis: ab 5,000,000 sh Blick auf den Park: 5 Zimmer 140m2 mit 2 Terrassen von 35m2 und 40m2 - Preis : 3,500.000 sh Penthouses mit Blick auf den Park: 7 Zimmer 190m2, 8. mit 65m2 Terrasse 6 Zimmer 154m2, 9. mit 25m2 Terrasse 6 Zimmer 156m2, 6. mit 45m2 Terrasse (2 Master und 4 Toiletten) Preis: ab 5,000,000 sh

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