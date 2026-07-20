  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux

Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux

Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38457
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel, 40 La bonne Patisserie

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux
Aschdod, Israel
von
$738,000
Wohnviertel Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Jerusalem, Israel
von
$934,800
Wohnviertel Opportunite a ne pas manquer 3 pieces a vendre dans un projet neuf proche de la mer sheinkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$2,33M
Wohnviertel Emplacement ideal 3 pieces a louer proche de toutes commodites et de la mer frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,886
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove au calme pres de rothschild
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove au calme pres de rothschild
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove au calme pres de rothschild
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove au calme pres de rothschild
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove au calme pres de rothschild
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove au calme pres de rothschild
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove au calme pres de rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,31M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Aschkelon, Israel
von
$787,200
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet complexe luxueux centre ville
Wohnviertel Projet complexe luxueux centre ville
Wohnviertel Projet complexe luxueux centre ville
Wohnviertel Projet complexe luxueux centre ville
Tel-Aviv, Israel
von
$3,92M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen