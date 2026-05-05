  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer

Wohnquartier 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer

Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36360
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 11

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Renoviertes eklektisches Gebäude! Hochgeschoss mit Aufzug, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Schöne Dienstleistungen... ruhig, hell und grün.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Jerusalem, Israel
von
$6,000
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra’anana, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces moderne proche de rothschild
Wohnviertel 4 pieces moderne proche de rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Fall zu nehmen! Modernes Gebäude in einer Sackgasse auf der Mazeh Street. 4 Zimmer modern, hell und grün. Aufzug und Privatparkplatz am Cadastre
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Jerusalem, Israel
von
$11,00M
Im Herzen von Baka ruhig und pastoral, arabisches Haus + Möglichkeit 250 m2, riesigen Garten (ca. 700 m2), komplett renoviert, Fußbodenheizung + Klimaanlage, große Parkplätze, 5 Bäder, 5 Toiletten, grün
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$517,140
Neve ilan 4 Zimmer im Zentrum rue elie Cohen sehr guter Zustand
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen