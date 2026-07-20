  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rischon LeZion
  4. Wohnquartier Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse

Wohnquartier Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse

Rischon LeZion, Israel
von
$1,18M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38772
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Standort auf der Karte

Rischon LeZion, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Wohnviertel Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Rischon LeZion, Israel
von
$574,000
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec terrasse spacieux et clair A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Haut standing neuf vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$2,13M
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,23M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Rischon LeZion, Israel
von
$1,18M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$475,600
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$606,800
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces quartier afridar recent
Wohnviertel 3 pieces quartier afridar recent
Wohnviertel 3 pieces quartier afridar recent
Wohnviertel 3 pieces quartier afridar recent
Wohnviertel 3 pieces quartier afridar recent
Aschkelon, Israel
von
$521,520
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen