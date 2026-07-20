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Wohnquartier Immense terrasse gindi

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38369
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 96

Über den Komplex

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Außergewöhnliche Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im Gindi-Komplex! Gebäude mit 24/7 Hausmeister, Partyraum und großen Park am Boden des Gebäudes. 7. Stock mit Aufzügen. 4 Zimmer (5 Zimmer ursprünglich), 2 Badezimmer. 112m2 + 115m2 Terrasse mit einem großen Teil zum Himmel offen. 2 Parkplätze. Mamad. Preis: 8 200 000sh

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Tel-Aviv, Israel
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