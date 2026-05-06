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Wohnquartier A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35960
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

Über den Komplex

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Vermieten – Penthouse im Herzen von Neve Tzedek Dieses außergewöhnliche Penthouse bietet früh im Januar seltene Außenräume, High-End-Finishs und unschlagbare Lage in einem der renommiertesten Viertel von Tel Aviv. Details zum Objekt: 100 m2 Innenraum mit 55 m2 Terrasse + 50 m2 private Dachterrasse 4. Stock mit Aufzug Sehr große Elternsuite 2 Schlafzimmer insgesamt (inkl. mamad) 2 Badezimmer + 3 Toiletten Meerblick High-End Materialien und Oberflächen Miete: 25.000 pro Monat Für weitere Informationen oder einen privaten Besuch kontaktieren Sie bitte Premium Real Estate.

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