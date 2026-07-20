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Wohnquartier Rez de jardin proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38364
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sirkin, 14

Über den Komplex

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Bodengarten zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Bograshov und dem Meer. Separater Eingang zum Gebäude. Erdgeschoss. Zwei Zimmer. 43m2 + 35m2 Garten (nicht im Kataster/Tabo registriert). renoviert. 2 Ausstellungen: Nord, West. Vermietet bei 8.100 sh/Monat. Preis: 2 950.000 sh

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Tel-Aviv, Israel
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