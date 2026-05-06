  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Wohnquartier A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Tel-Aviv, Israel
von
$2,43M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35920
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VERKAUF – DUPLEX PENTHOUSE 3 TEIL IN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 Terrasse 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer, 2 Toiletten Duplex-Penthouse High-End-Oberflächen Parkplatz Neues Gebäude Diese herrliche südwestlich ausgerichtete Maisonette bietet eine außergewöhnliche Wohnumgebung mit direktem Aufzug Zugang zur Wohnung aus dem Obergeschoss. Sie können von beiden Ebenen aus auf die Wohnung zugreifen. Oberstufe: • Offene Küche • Helles Wohnzimmer • Gästetoiletten • Große Terrasse von 60 m2 Untere Ebene: • 2 komfortable Zimmer • 1 modernes Bad • 3 m2 Balkon Florentiner Bezirk Preis berechnet: ILS 7,200.000 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place bale avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$6,39M
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,30M
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,35M
Wohnviertel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$986,960
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,43M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
• Charmante kleine 2 Zimmer • 40m2 mit Mamad • Modernes und gepflegtes Gebäude • Tiefgarage • Strand schließen und Marina de Tel Aviv
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a arnona jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Neue Wohnung in Arnona bezirk 3 Stück 80 m2 6 m2 Balkon Lagerung und Parkplatz Gesichertes Zimmer (mamad) Ferienwohnung Badezimmer und Toilette Aufzug Panoramablick
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Chadera, Israel
von
$1,34M
BZH Träumen Sie von einem Haus mit Garten in ruhiger und in der Nähe von Annehmlichkeiten und Beth'Habad? Hier ist sie! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein exklusives, seltenes Produkt: - Ein geräumiges Haus von 5 Zimmern von 140 m2, auf einem Grundstück von 330 m2, - Ein g…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen