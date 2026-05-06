  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Mini penthouse 3 pieces terrasse

Wohnquartier Mini penthouse 3 pieces terrasse

Tel-Aviv, Israel
von
$1,87M
06.05.26
$1,87M
05.05.26
$1,86M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35908
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh, 73

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
*Neues Penthouse zum Verkauf exklusiv* *Geöffnet im Büro* *Einzel Penthouse zum Verkauf - Exklusives Mandat* Shlomo Ameleh Street 73 - Tel Aviv Komfortable Lage Bezirk: Ben Gurion Gebäude: Renoviertes Gebäude Boden: 4. Stock Typ: Penthouse Fläche: 79 m2 + Terrasse 21 m2 Aufzug: ✅Parkplatz : ❌Ausrichtung: N-E-O Preis: *5 490.000 ILS* Für weitere Details: Benjamin 052-6604099 Sidney 054-4862214

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalem, Israel
von
$3,162
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel A 50 metres du lac
Aschkelon, Israel
von
$608,600
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$3,50M
Wohnviertel Rez de jardin
Naharija, Israel
von
$1,04M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Mini penthouse 3 pieces terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$1,87M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Ra’anana, Israel
von
$3,99M
Neue Gelegenheit in Raanana – Hafetz Haim Street In der Nähe der Yhavne Schule, in einer Familie und nach Umwelt gesucht. Wohnung 4 Zimmer, sehr geräumig und angenehm zu leben : ✔️ 120 m2 Wohnfläche (160 m2 Arnona) ✔️ Schöne Terrasse von 25 m2, ideal für die Soucca ✔️ Großer Wohnraum ✔️ Ma…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
??? PREIS BASIS – Gelegenheit zu ergreifen! Das 50 m2 Apartment befindet sich in einem neuen Gebäude in der Ben Yehuda Street, zwischen Frishman und Bograshov. Das Hotel liegt an der Rückseite des Gebäudes, genießt es eine ruhige und erhaltene Umgebung, während es im Herzen eines lebhaften …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$3,230
NEU AUF DER MARKT! In der sehr begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Geb…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen