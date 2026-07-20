  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rischon LeZion
  4. Wohnquartier Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion

Wohnquartier Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
von
$1,62M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38565
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Standort auf der Karte

Rischon LeZion, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$508,400
Wohnviertel Penthouse boulevard de nice
Netanja, Israel
von
$3,018
Wohnviertel Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Givatayim, Israel
von
$2,46M
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$1,62M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Immeuble neuf arnona 5 pieces
Wohnviertel Immeuble neuf arnona 5 pieces
Wohnviertel Immeuble neuf arnona 5 pieces
Wohnviertel Immeuble neuf arnona 5 pieces
Wohnviertel Immeuble neuf arnona 5 pieces
Alle anzeigen Wohnviertel Immeuble neuf arnona 5 pieces
Wohnviertel Immeuble neuf arnona 5 pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,80M
Wohnung zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Arnona, in der Nähe von Einkaufszentren, Synagoge, Parks, Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln! Neubau, 13. Stock von 15 mit 2 Aufzügen. 5 Zimmer, 2 Badezimmer, 136m2 + 16m2 Terrasse. renoviert. 2 Parkplätze, 1 Keller, 3 Ausstellungen. Leerer Müll oben
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Opportunite rare au centre de raanana
Wohnviertel Opportunite rare au centre de raanana
Wohnviertel Opportunite rare au centre de raanana
Ra’anana, Israel
von
$4,46M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Alle anzeigen Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
ZUM VERKAUF - Hervorragende 3 Zimmer in einem neuen Boutique-Gebäude in Tel Aviv In einer ruhigen und sehr begehrten Straße gelegen, kombiniert dieses elegante Apartment High-End-Service, Komfort und Funktionalität. Merkmale: • Neues Ladengebäude (Tofes 4 erhalten) • 86 m2 Wohnfläche • Son…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen