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Wohnquartier Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35966
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

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Wohnung zum Verkauf – Tel Aviv (Kleine Straße zwischen Sderot Chen und Dizengoff) Preis: NIS 7,590.000 Dieses luxuriöse Apartment befindet sich in einem neuen und modernen Boutique-Gebäude mit nur 5 Einwohnern und bietet eine ideale Kombination aus Komfort, Privatsphäre und zeitgenössischem Design im Herzen eines sich entwickelnden Stadtteils von Tel Aviv. Details zum Objekt: • Innenbereich: 116 m2 • Freiräume: zwei Balkone insgesamt 14 m2 • Gesamtzahl der Stücke : 4 • Etage: 3. mit Aufzug • Kammern: 3 • Badezimmer: 2 • Gesichertes Zimmer (Mamad) • Privatparkplatz • Privater Lagerbereich/Gegenstand • Mehrere Ausstellungen bieten ausgezeichnete natürliche Helligkeit Premium Immobilien Lizenz Nr. 31928721 Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer

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