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Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35997
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 17

Über den Komplex

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Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamad * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet Hohe Rentabilität im Falle der Vermietung Airbnb Auto hohe Nachfrage und Belegung Rate in diesem Bereich Eine identische Wohnung ist auch im 1. Stock zu verkaufen

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