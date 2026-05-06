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Wohnquartier Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35781
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ahavat Tsiyon, 23

Über den Komplex

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Neu im Verkauf ausschließlich! 23 Ahavat Zion Street Ruhige und renommierte Straße, in der Nähe von Kikar Hamedina. Geräumige und helle 3-Zimmer-Wohnung (leicht umgewandelt in 4 Zimmer). Renoviert von unten nach unten vor drei Jahren. Wohnfläche von 87 m2 (abhängig von Tabou). Das Hotel liegt im 6. Stock mit offenem Blick. Gebäude mit 2 Aufzügen sehr gepflegt. Er wurde im Gebäude vergossen. Ein Projekt zur Erweiterung des Gebäudes ist im Gange, um Mamaden für jede Wohnung zu bauen.

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Tel-Aviv, Israel
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