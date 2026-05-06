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Wohnquartier Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Ra’anana, Israel
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06.05.26
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ID: 35753
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Herzl

Über den Komplex

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Sehr schöne Wohnung von 200 m2. 5 Zimmer. Ein Schlafzimmer Duplex Penthouse mit Bad. Sehr großes Wohnzimmer 5 m hohe Decke. große Terrasse aus dem Wohnzimmer und Essbereich. Moderne Küche mit Ilot. Parkett in den Zimmern. Am Poolboden und großer Terrasse. mamad /2 Parkplätze.

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Ra’anana, Israel
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