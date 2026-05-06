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Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35952
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 18

Über den Komplex

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Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer in Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Eliferation 26 Dieses 2-Zimmer-Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Gebäude in Tel Aviv, an der Grenze von Neve Tsedek und im Herzen des lebhaften Viertels von Florentin und bietet eine elegante und raffinierte Wohnumgebung, in einem hochwertigen Architekturprojekt. Details zum Objekt: - Innenbereich: 48 m2 - Terrasse: 10 m2 - Boden: 5 von 13 - Orientierung : Südost, sehr hell mit klarem Blick - 1 komfortables Zimmer - Wohnzimmer mit offener Küche - Modernes Badezimmer - Mamad (Sicherer Raum) - Privatparkplatz - Höhle Leistungen des Wohnorts: - 24/7 Wache - Sporthalle - Freibad im Gebäude Preis: IL 3,560,000 Preis pro m2: 67 300 ILS/m2 (Berechnung auf 52 m2, inklusive 50% der Terrasse) Standort der Wahl: An der Kreuzung von Florentin und Neve Tsedek, in der Nähe des Hamesila Parks, Kunstgalerien, Cafés, Restaurants und in der Nähe des Meeres. Seltene Gelegenheit – perfekt für eine Hauptresidenz, eine Fuß-zu-Erde oder eine stehende Investition. Wir sprechen Französisch, Englisch und Hebräisch. Premium Immobilien Lizenznummer: 31928721

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