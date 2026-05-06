  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Nouveau projet a katamon jerusalem

Wohnquartier Nouveau projet a katamon jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,79M
06.05.26
$1,79M
05.05.26
$1,78M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35607
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt in Katamon Jerusalem in der Nähe aller Einrichtungen, Geschäfte, Restaurants, Canyon Hadar, in der Nähe von Emek Refaim. Siebengeschossiges Gebäude im März 2026. Pinoui/binoui, Fußbodenheizung, Aufzug, Parkplatz, Keller optional, Gegensprechanlage. Neueste 4-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss: 131 m2 und 28 m2 Garten bei 5,270.000 sh, 4 Zimmer 113 m2 und 35 m2 Garten bei 4,720.000 sh. Die Preise unterliegen Änderungen und beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren, die 2% ohne Steuern sind. Für weitere Informationen oder einen Besuch.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,89M
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$22,000
Wohnviertel Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$2,50M
Wohnviertel Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Aschkelon, Israel
von
$965,600
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$4,49M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet a katamon jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,79M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$357,000
Im Zentrum von Neve Adarim gelegen, 3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock mit Terrasse und mamad. Sehr gutes Investitionsprodukt oder Fuß-zu-Erde
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Ra’anana, Israel
von
$1,22M
In einer der begehrtesten Straßen von Raanana. Schöne Wohnung von 5 Zimmern im 2. Stock West Cote :. Terrasse 12 m2 und eine Sekunde von 6 m2 aus dem Schlafzimmer. Keine mamad.. miklat im Erdgeschoss sehr gepflegt. Das Gebäude ist zurück von der Straße. kleiner Garten auf jeder Seite, wo es …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$3,33M
Komplex im Herzen von Baka, Yehuda Street. Duplex 5 Zimmer 126 m2 + 3 Zimmer 68 m2 + Studio/Angebot 24 m2 Geräumige Balkone, Parkplatz, Klimaanlage, 3 Luftrichtungen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen