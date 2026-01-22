  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Canggu
  4. Wohnkomplex XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali

Wohnkomplex XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonesien
von
$160,000
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35355
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Canggu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Lage in Batu Bolong, Bali, XO Canggu ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 35 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Die Baugenehmigung SLF wurde erteilt. Stückpreise: von $160.000 bis $250.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

Standort auf der Karte

Canggu, Indonesien
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Residenz in the hotel complex
Karangasem, Indonesien
von
$178,956
Wohnanlage UBUD CITY Renaissance
Ubud, Indonesien
von
$118,800
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$118,060
Wohnanlage MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Denpasar, Indonesien
von
$468,000
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$278,555
Sie sehen gerade
Wohnkomplex XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonesien
von
$160,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonesien
von
$646,644
Mini-Komplex von exquisiten schlüsselfertigen Villen. Es gibt Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern zur Auswahl. In diesem Komplex wird alles auf das kleinste Detail ausgedacht, das in der Lage ist, neue Gewohnheiten zu bilden. Die Villen eignen sich sowohl zum Wohnen als auch zum Mieten. Jede Vi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$118,060
Die zweite Phase des Projekts ist ein Komplex von Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern und Studios, mit seinem eigenen separaten Erholungsbereich.Der Komplex ist die perfekte Wahl für Investoren, bietet hohe Erträge, nachhaltiges passives Einkommen und Komfort für beide Life-Anf-Investitionen.Inf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$215,183
Ein kleiner Komplex im umweltfreundlichen Stil besteht aus nur 9 Wohnungen mit einem gemeinsamen Pool. Die Panoramafenster bieten Blick auf den Dschungel und das Meer. Leasehold - 50 Jahre.Verkaufsstufen:Buchung - $6.000Transaktion abgeschlossen innerhalb von 2 WochenZahlung (Sie können soga…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen