ESTABRO

Indonesien, Kedonganan
Immobilienagentur
2022
2 jahre 4 Monate
English, Türkçe
estabro.com
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

ESTABRO – Ihr vertrauenswürdiger Partner in Bali Real Estate Investment 🌿🌊

Wir sind spezialisiert auf Investitionen in Immobilien mit hohem Ertrag in Bali und bieten profitable Immobilien mit voller Transaktionsunterstützung.

Warum Invest in Bali?
✅ ROI bis zu 15-20% jährlich – einer der profitabelsten Märkte
✅ Der ganzjährige Tourismus sorgt für einen stabilen Mietbedarf
✅ Starkes Immobilienwachstum – Preise steigen 10-15% pro Jahr
✅ Top globale Destination mit einem blühenden Investitionsklima

Dienstleistungen

Was wir anbieten:
✔ Auswahl von Premium-Investitionsimmobilien (Dorf, Wohnungen, Hotels)
✔ Volle rechtliche Unterstützung für sichere Transaktionen
✔ Professionelles Management – problemloses passives Einkommen
✔ Maßgeschneiderte Investitionslösungen für Ihre Ziele

📩 Kontaktieren Sie uns heute – investieren Sie smart in Balis Paradies!

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 06:52
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Montag
09:00 - 23:00
Dienstag
09:00 - 23:00
Mittwoch
09:00 - 23:00
Donnerstag
09:00 - 23:00
Freitag
09:00 - 23:00
Samstag
09:00 - 23:00
Sonntag
09:00 - 23:00
1 agentur
Neue Gebäude
Touristischer Komplex AURA
Touristischer Komplex AURA
Peliatan, Indonesien
von
$79,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 23–156 m²
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.7
102,900 – 121,900
Villa
25.0 – 156.0
102,900 – 286,900
Studio
23.2
79,900 – 94,900
Immobilienagentur
ESTABRO
Aparthotel Prima Residence
Aparthotel Prima Residence
Canggu, Indonesien
von
$195,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 50–93 m²
**PRIMA RESIDENCE** is a premium residential complex by the creators of Citadince Hotel, located in the heart of Batu Bolong, just 300 meters from the ocean. The Canggu area, where the project is situated, is the epicenter of Bali's surf culture and a popular spot among tourists and expats. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.4
195,000 – 259,000
Wohnung 2 zimmer
93.1
398,000 – 498,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonesien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 81–162 m²
Apartments auf Bali von einem bekannten Entwickler in der beliebtesten Gegend von Canggu, 500 Meter vom Meer entfernt. Der wunderschöne Berawa Beach und die besten Strandclubs sind zu Fuß erreichbar. Wohnanlage in TOP-Lage, mit großzügigem Loungebereich und dem längsten Rooftop-Pool der W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.0
300,000
Wohnung 2 zimmer
162.0
640,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Wohnanlage MAGNUM RESORT BERAWA
Wohnanlage MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Indonesien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 81–162 m²
MAGNUM RESORT BERAWA is an exclusive premium-class complex located in the very heart of the tourist area of Berawa, just 500 meters from the famous Batu Bolong and Berawa beaches. The area is known as the epicenter of surf culture, trendy beach clubs (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La B…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.0
280,000 – 430,000
Wohnung 2 zimmer
162.0
540,000 – 840,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesien
von
$410,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 101–337 m²
Atemberaubendes Projekt am wertvollsten Ort Balis, Sanur, von einem bekannten Entwickler. Liegt an einem Strand mit direktem Zugang. Der wunderschöne Strand von Sanur und die besten Restaurants, Sportmöglichkeiten, der Yachthafen und andere Aktivitäten sind zu Fuß erreichbar. Wohnanlag…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
101.0
410,000
Wohnung 2 zimmer
202.0
780,000
Wohnung 3 zimmer
337.0
3,50M
Immobilienagentur
ESTABRO
Will Manning
Will Manning
Kirill Egorov
Kirill Egorov
PRO Silver
Satellite Estate
Indonesien, Lesser Sunda Islands
Neue Gebäude 6 Wohnimmobilien 186
BNBPROFITS
Indonesien, Badung
Wohnimmobilien 461 Gewerbeimmobilien 9 Gundstücke 30
Alex und Mark sind Ferienunterkünfte und Expats, die über ein Jahrzehnt in Bali leben. Zurück im Jahr 2018 gründeten sie bnbprofits, um eine neue Perspektive auf Balis Immobilienmarkt zu bringen. Sie implementieren ständig neueste IT-Lösungen, um eine wirklich bemerkenswerte Erfahrung für ih…
