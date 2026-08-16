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Wohnungen in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

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Municipality of Kallithea
129
Municipality of Glyfada
94
Municipality of Elliniko Argyroupoli
71
Municipal Unit of Elliniko
66
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445 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
Zu verkaufen Wohnung von 94 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es besteht a…
$212,528
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 137 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
$1,53M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
Zu verkaufen Wohnung von 28 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$129,878
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6/6
Glyfada Celeste lädt Sie ein, das moderne Leben am Meer in Glyfada, an der schönen Küste des…
$288,961
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 53 m²
Zu verkaufen Wohnung von 53 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$159,396
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$247,949
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 115 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es b…
$1,60M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 102 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 102 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es b…
$448,669
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Das Izi Lux-Projekt ist eine zeitgenössische Wohnsiedlung zwischen den Vierteln Kalithea und…
$340,919
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Zu verkaufen Wohnung von 96 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$289,274
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Zum Verkauf unter Bau Duplex von 121 qm in Athen. Die Duplex befindet sich im 3. und 4. Stoc…
$1,09M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es b…
$649,390
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Wohnung in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Fläche 113 m²
Wohnung zum Verkauf von 113 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Sto…
$342,769
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Zum Verkauf Wohnung von 108 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 8. Stock. Es besteht a…
$190,094
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$785,171
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Zu verkaufen Wohnung von 78 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$265,659
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$311,070
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Wohnung in Municipality of Glyfada, Griechenland
Wohnung
Municipality of Glyfada, Griechenland
Fläche 86 m²
Wohnung zu verkaufen mit einer Fläche von 86 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet si…
$556,518
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Die Unterkunft befindet sich im Zentrum von Athen (Amerikis Square)
$113,114
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$304,722
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$306,998
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Zu verkaufen unter Bau Wohnung von 88 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es…
$726,136
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Wohnung in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im fünften Sto…
$295,177
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zu verkaufen Wohnung von 115 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$594,134
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$314,098
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Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$375,042
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1/5
🇩🇪 Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland Bella Vista Golden Visa Resid…
$278,658
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Verkauf -- Wohnungsbau -- Athen Süd: Glyfada - Kentro 45 Sq.m, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer,…
$349,610
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen Wohnung von 46 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 7. Stock. Es besteht a…
$206,624
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$389,634
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