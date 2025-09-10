Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Süd
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

4 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 4
Maisonette zum Verkauf, 1. und 2. Stock (2 Stockwerke), befindet sich im Bereich Alimos – Cu…
$584,853
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/5
Fünfter Stock. Wohnung mit einer Fläche von 119,91 qm. m mit 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer, of…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/2
Zweistufige Maisonette-Wohnungen auf der 1. und 2. Etage, mit einer Fläche von 77 Quadratmet…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

