Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Süd
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

Municipality of Kallithea
4
5 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Studio 2 zimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/3
Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial…
$302,686
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/3
Das neue Gebäude von 2022 im Stil von Bohaus,Im Herzen von Callithea,Es gibt 3 Studios zum V…
$83,565
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/7
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt in Athen – Allore Suites!  Athens Gegend – jederman…
$119,653
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1/7
A unique project is built in the Kallifa region. Designed with a unique style and amazing d…
$148,681
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen