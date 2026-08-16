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Wohnungen in Municipal Unit of Argyroupoli, Griechenland

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3 Zimmer
4
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 4/5
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$870,129
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Stockwerk 3/6
Großzügige Maisonette mit Meerblick | Golden Visa | Athener Riviera Moderne zweigeschoss…
$913,315
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
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$768,907
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/4
Zwei luxuriöse Maisonetten von 126,24 qm mit internem Aufzug und Meerblick zum Verkauf!Zwei …
$826,487
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Argyroupoli, Griechenland

mit Garage
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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