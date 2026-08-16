Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Süd
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

;
Municipality of Glyfada
4
Penthouse Löschen
Alles löschen
6 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 246 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Glyfada, Attika, Griechenland
$2,54M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Alimos, Attika, Griechenland
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 269 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Glyfada, Attika, Griechenland
$2,53M
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxus-Apartments zum Verkauf in Glyfada Athen für Goldenes VisumFerienwohnungen in Glyfada Z…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Glyfada, Attika, Griechenland
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Penthouse 6 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest

Immobilienangaben in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen