Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ostattika
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Zeig mehr
260 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$468,176
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 4 zimmer in Kato Souli, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Kato Souli, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 93 Quadratmetern in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$433,063
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 10 zimmer in Municipality of Rafina Pikermi, Griechenland
Ferienhaus 10 zimmer
Municipality of Rafina Pikermi, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 505 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 505 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$702,264
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 213 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 483 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 483 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen. …
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 8 zimmer in Agia Triada, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Agia Triada, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Die Villa befindet sich in Ipokratios Politia hinter dem Berg Parnitha. Da es eine Privatstr…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 225 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 225 qm in Attica. Ein herrlicher Blick auf den Berg, der Wa…
$526,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 150 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$304,315
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 680 m²
Zu verkaufen Villa von 680 qm in Attica. Ein herrlicher Blick auf das Meer, den Berg, den Wa…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 210 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Wohnz…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Kropia, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Kropia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 400 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Unt…
$1,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 300 qm in Attika. Der Untergeschoss besteht aus einem Abs…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 370 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Kropia, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Kropia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 445 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 250 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$819,309
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 250 qm in Attica. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss besteht a…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 158 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 158 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$316,019
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Sykamino, Griechenland
Villa 5 zimmer
Sykamino, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 298 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Dusc…
$555,959
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 7 zimmer in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$468,176
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 10 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 10 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 480 Quadratmetern in Attika. Das Untergeschoss besteht au…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 zimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 460 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 8 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 8 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 300 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Untergeschoss…
$614,481
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, …
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 420 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 7 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 283 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdgeschoss b…
$883,683
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 11 zimmer in Municipality of Rafina Pikermi, Griechenland
Reihenhaus 11 zimmer
Municipality of Rafina Pikermi, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 567 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 567 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Unterg…
$406,143
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 zimmer in Municipality of Rafina Pikermi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Rafina Pikermi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 220 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$550,107
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 198 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Er…
$228,236
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Ostattika

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen