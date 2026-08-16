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Stadthäuser in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
42
Municipality of Saronikos
11
Vari Municipal Unit
13
Municipality of Dionysos
11
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112 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Fläche 105 m²
Haus zu verkaufen von 105 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Die erste …
$359,100
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Attica. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher Blic…
$472,283
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Reihenhaus in Lavrio, Griechenland
Reihenhaus
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Maisonette von 120 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Unt…
$295,177
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss b…
$708,425
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 350 m²
Verkauf Maisonette von 350 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$3,66M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 187 m²
Verkauf Maisonette von 187 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$2,15M
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Zu verkaufen Maisonette von 230 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdgeschoss b…
$720,232
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 325 m²
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 325 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Der 3. St…
$4,07M
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Reihenhaus in Lavrio, Griechenland
Reihenhaus
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Maisonette von 125 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$613,968
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Verkauf Maisonette von 300 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$1,77M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 187 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$3,07M
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Fläche 667 m²
Die Villa befindet sich im nördlichen Athener Vorort in der Stadt Stamata. Das Haus enthält …
$2,01M
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Zu verkaufen Maisonette von 139 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Untergeschoss…
$403,802
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 230 m²
Eine schöne Villa steht im prestigeträchtigen Vorort von Athen, Voula, zum Verkauf. Dies ist…
$1,12M
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Reihenhaus in Skala Oropou, Griechenland
Reihenhaus
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm in Attica. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$295,177
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 370 m²
Verkauf Maisonette von 370 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 2. Stock besteht aus ei…
$3,31M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Verkauf Maisonette von 225 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock besteht aus 2 …
$1,30M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 106 m²
Verkauf Maisonette von 106 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Ein Blick auf die Stad…
$944,567
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Reihenhaus in Markopoulo, Griechenland
Reihenhaus
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm in Athen .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdgeschoss bes…
$212,528
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Reihenhaus in Stathmos Afidnon, Griechenland
Reihenhaus
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 250 qm in Attica. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss …
$366,020
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Reihenhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm in Attica. Die Maisonette hat eine Ebene. 3. Stock besteht…
$873,724
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen Maisonette von 210 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Untergeschoss…
$519,512
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 265 m²
Zu verkaufen Maisonette von 265 qm in Athen .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdgeschoss be…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Municipality of Pallini, Griechenland
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Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock beste…
$460,476
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Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 96 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock b…
$708,425
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 150 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,32M
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Verkauf Maisonette von 207 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$649,390
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Reihenhaus in Nea Makri, Griechenland
Reihenhaus
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Zu verkaufen Maisonette von 300 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Untergeschoss …
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Reihenhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
Verkauf Maisonette von 270 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht a…
$732,039
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