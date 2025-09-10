Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ostattika
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
124 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 213 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 8 zimmer in Agia Triada, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Agia Triada, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Die Villa befindet sich in Ipokratios Politia hinter dem Berg Parnitha. Da es eine Privatstr…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 680 m²
Zu verkaufen Villa von 680 qm in Attica. Ein herrlicher Blick auf das Meer, den Berg, den Wa…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf 1-stöckige Villa von 200 qm in Athen. Villa besteht aus 4 Schlafzimmern, Wohnzimmer …
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 210 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Wohnz…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 300 qm in Attika. Der Untergeschoss besteht aus einem Abs…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Kropia, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Kropia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 445 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Sykamino, Griechenland
Villa 5 zimmer
Sykamino, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 298 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Dusc…
$555,959
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 245 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Villa von 245 qm im Zentrum Griechenlands. Extras mit der Unterkunft: Parkplatz,…
$2,57M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 11 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 370 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 370 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus W…
$14,63M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 zimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 460 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, …
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 151 qm in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 420 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 433 m²
Zu verkaufen Villa von 433 qm in Athen. Es gibt: Klimaanlage, Heizung. Gebäude hat einen Auf…
$2,46M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk -1/1
Verkauf Maisonette von 207 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$643,742
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 293 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Sch…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 340 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem WCon…
$784,195
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Agios Stefanos nördlich von Athen Hügel von Muson Bereich: Einfamilienhaus von 400m2 ausgeze…
$947,463
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 9 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Maisonette A – Privater Pool | Meerblick | Zeitgemäßes Wohnen an der Athener Riviera Im p…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,22M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 330 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
$3,04M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 120 Quadratmetern in Attika. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Er…
$234,088
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 10 zimmer in Koropi, Griechenland
Ferienhaus 10 zimmer
Koropi, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 800 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$485,733
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 zimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa 1 zimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 950 m²
Etagenzahl 1
Insgesamt verfügt das Haus über 7 Badezimmer sowie eine Gästetoilette und eine Außenpooltoil…
$2,57M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Kitsi, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kitsi, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 290 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 600 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$8,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 360 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine K…
$4,33M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά

