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Villen in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
13
Municipality of Saronikos
17
Municipality of Dionysos
7
Municipality of Marathonas
6
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74 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihren Traum Zuhause an der Ägäis!Das Hotel liegt 40 km vom Herzen von Athen un…
$6,98M
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Villa in Municipality of Pallini, Griechenland
Villa
Municipality of Pallini, Griechenland
Fläche 462 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 462 qm in Attica. Ein Blick auf das Meer, den Berg, der Wal…
$743,846
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Villa in Municipality of Pallini, Griechenland
Villa
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 550 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 550 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellra…
$1,53M
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Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 648 m²
Zu verkaufen 5 -stöckige Villa von 648 Quadratmetern in Athen. Der dritte Stock besteht aus …
$1,92M
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 600 qm in Attica. Das Kellergeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$1,54M
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Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 457 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 457 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
$1,68M
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Villa in Paiania, Griechenland
Villa
Paiania, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 426 m²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,05M
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Villa in Nea Makri, Griechenland
Villa
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, …
$1,18M
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Villa in Stathmos Afidnon, Griechenland
Villa
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 550 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 550 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimm…
$4,13M
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Villa in Nea Makri, Griechenland
Villa
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,48M
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Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Villa
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 290 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine Küche…
$1,30M
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Villa in Markopoulo, Griechenland
Villa
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 385 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 385 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimme…
$708,425
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
----------------------- Eine luxuriöse Oase der Stille im Herzen von Anavyssos Willkommen i…
$826,496
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Villa in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schla…
$1,53M
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Villa in Rafina, Griechenland
Villa
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 600 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,24M
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Villa in Nea Makri, Griechenland
Villa
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 800 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 800 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$2,13M
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Villa 8 zimmer in Municipality of Rafina Pikermi, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Rafina Pikermi, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 4 000 m²
Architektonisches Juwel in Rafina, Attika Lage: Rafina, ein exklusiver Vorort von A…
$1,56M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 370 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 370 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus W…
$14,76M
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 480 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzim…
$2,36M
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Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
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Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 700 m²
Eine Oase der Stille und Luxus im Herzen von Anavyssos Im Herzen von Anavyssos bietet diese…
$3,72M
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Villa in Markopoulo, Griechenland
Villa
Markopoulo, Griechenland
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 220 qm in Attica. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$971,180
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 750 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 750 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
Preis auf Anfrage
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Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
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Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$1,59M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 199 m²
Zum Verkauf Villa von 199 qm im Zentrum Griechenlands. Extras mit der Unterkunft: Parkplatz,…
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 360 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine K…
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Villa in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 132 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 132 qm. in Attika. Die erste Etage besteht aus einem Wohnz…
$925,477
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Villa in Nea Makri, Griechenland
Villa
Nea Makri, Griechenland
Fläche 870 m²
----------------------- Einführung: Entdecken Sie ultimativen Luxus in einer einzigartigen U…
$2,95M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
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Schlafräume 4
Fläche 440 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 440 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Sch…
$4,84M
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Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 160 qm in Athen. 1. Stock besteht aus Wohnzimmer mit Küche, ein…
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Schlafräume 6
Fläche 386 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 386 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
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