Häuser mit Terrasse in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Zeig mehr
2 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
The villa is 320 sq.m., It consists of: basement : a separate apartment with one bedroo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Maisonette A – Privater Pool | Meerblick | Zeitgemäßes Wohnen an der Athener Riviera Im p…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
