  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ostattika
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Zeig mehr
3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Maisonette A – Privater Pool | Meerblick | Zeitgemäßes Wohnen an der Athener Riviera Im p…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 7 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Haus 7 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 339 m²
Ausgezeichnetes Einfamilienhaus mit Keller und Dachboden. Nur 450 m vom Meer entfernt. In d…
$366,362
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Haus 5 zimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 410 m²
Detached house at a nice location of Dionysos. In excellent condition. With amphitheatric vi…
$533,842
Eine Anfrage stellen
