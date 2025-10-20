Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Spata Loutsa Municipal Unit, Griechenland

5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 260 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$362,837
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 260 Quadratmetern in Attica. Die erste E…
$363,459
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Haus 5 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus zum Verkauf, 1. Stock, befindet sich im Bereich Markopoulo. Das Haus hat …
$327,518
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf Stadthausfläche von 215 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. …
$474,842
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 215 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Der erste Stock b…
$474,029
Eine Anfrage stellen
