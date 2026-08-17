Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Velos
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Municipal Unit of Velos, Griechenland

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Nerantza, Griechenland
Reihenhaus
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zum Verkauf Maisonette von 115 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$230,238
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Velos, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen