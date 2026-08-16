Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of North Kynouria
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Municipality of North Kynouria, Griechenland

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Parálio Ástros, Griechenland
Reihenhaus
Parálio Ástros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zum Verkauf Maisonette von 115 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
$354,213
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Parálio Ástros, Griechenland
Reihenhaus
Parálio Ástros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 117 m²
Verkauf Maisonette von 117 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$242,045
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Parálio Ástros, Griechenland
Reihenhaus
Parálio Ástros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
$448,669
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of North Kynouria, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen