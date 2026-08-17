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Stadthäuser in Municipal Unit of Solygeia, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Verkauf Maisonette von 120 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgescho…
$295,177
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Maisonette von 135 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss b…
$292,904
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Reihenhaus in Sophiko, Griechenland
Reihenhaus
Sophiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Maisonette von 120 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
$265,659
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 740 m²
Komplex Dieser beeindruckende Wohnkomplex zum Verkauf befindet sich in Pefkali, Corinthia, e…
$909,146
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Solygeia, Griechenland

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