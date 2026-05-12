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Stadthäuser in Kiato, Griechenland

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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 169 m²
Zum Verkauf Maisonette von 169 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrli…
$366,020
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 173 m²
Verkauf Maisonette von 173 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$188,913
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$360,116
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$531,319
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 196 m²
Zu verkaufen Maisonette von 196 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 2 Werte. …
$212,528
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