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Stadthäuser in Municipal Unit of Sikyona, Griechenland

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Kiato
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13 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 173 m²
Verkauf Maisonette von 173 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$188,913
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Verkauf Maisonette von 200 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$413,248
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$531,319
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$288,563
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 162 m²
Zu verkaufen Maisonette von 162 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 3 Werte. …
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
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Kiato, Griechenland
Fläche 169 m²
Zum Verkauf Maisonette von 169 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrli…
$366,020
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 105 m²
Reihenhaus von 105 m2 auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet…
$314,205
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
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Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 196 m²
Zu verkaufen Maisonette von 196 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 2 Werte. …
$212,528
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 58 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet …
$172,970
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 302 m²
Verkauf Maisonette von 302 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$480,602
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 198 m²
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss be…
$389,634
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
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Laliotis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Verkauf Maisonette von 130 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat eine Ebene. 1. Stock…
$330,598
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
Reihenhaus
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zum Verkauf Maisonette von 85 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbge…
$247,949
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Sikyona, Griechenland

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