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Wohnungen in Municipal Unit of Vocha, Griechenland

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Vrachati
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung in Vrachati, Griechenland
Wohnung
Vrachati, Griechenland
Fläche 75 m²
Wohnung zum Verkauf von 75 Quadratmetern im östlichen Peloponnes. Die Wohnung befindet sich …
$201,799
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Vrachati ein Dorf in der Nähe von Corinth, Wohnung von 70 qm 2. Stock luftig und hell in seh…
$139,844
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$123,974
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Vocha, Griechenland

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