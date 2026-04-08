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Häuser mit Swimmingpool in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland

Vari Municipal Unit
55
Vouliagmeni Municipal Unit
5
41 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Stockwerk -1/2
For sale 4-storey villa of 600 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of 2 bedrooms, on…
$8,66M
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 426 m²
Stockwerk -1/3
For sale maisonette of 426 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement c…
$1,53M
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Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 245 m²
Stockwerk -2/1
zum Verkauf im Bau 4-stöckiges Haus von 245 qm in Attica. Keller besteht aus einem Badezimme…
$923,670
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/1
Verkauf unter Baumaisonette von 150 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,29M
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Villa 10 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 10 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 900 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 1900 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus …
$8,08M
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Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 4
For sale 0-storey house of 300 sq.meters in Athens. There are: a fireplace. The owners will …
$1,15M
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Nils OttNils Ott
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 286 m²
Etagenzahl 3
For sale 4-storey house of 286 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,27M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Voula Süd Nea Kalymnos Bereich, im Bau Maisonette 215 qm 3 Ebenen (Grundgeschoss & 1. Stock)…
$1,45M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Vari südlich von Athen Miladeza Bereich, unabhängige Maisonette von 207 qm auf einem Grundst…
$559,375
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 2/3
Verkauf Maisonette von 320 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht aus Wo…
$3,46M
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$2,29M
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 213 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,56M
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Villa 1 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 620 m²
The Villa is located in Voula area.
$5,20M
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Villa 13 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 13 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 682 m²
Etagenzahl 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Villa 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 500 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus e…
$3,23M
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Villa 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 245 m²
For sale villa of 245 sq.meters in central Greece. Extras included with the property: parkin…
$2,54M
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Stockwerk -1/1
For sale under construction maisonette of 146 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 leve…
$1,39M
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Villa 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
For sale 3-storey villa of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of living room, on…
$4,27M
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$1,85M
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 4/5
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$2,66M
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Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/4
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
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Villa 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Stockwerk -1/1
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 440 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Sch…
$4,73M
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
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Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 325 m²
Stockwerk 3/4
Verkauf unter Baumaisonette von 325 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
$3,98M
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
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Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 187 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$2,10M
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Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Maisonette von 275 Quadratmetern in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erd…
$762,028
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk -1/1
For sale maisonette of 207 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement…
$635,023
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Villa 11 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 370 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 370 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus W…
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 184 m²
Voula südlich von Athen Nea Kalymnos Bereich: Baumaisonette 184 m2 3.-4. Stock, auf einem Gr…
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Villa 9 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 9 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 9
Fläche 550 m²
Etagenzahl 5
Eine schöne Villa steht zum Verkauf mit Swimmingpool im prestigeträchtigen Küstenviertel von…
$1,91M
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Villa 1 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 199 m²
For sale villa of 199 sq.meters in central Greece. Extras included with the property: parkin…
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Eigenschaftstypen in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

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