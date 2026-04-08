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Berghütte kaufen in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland

Vari Municipal Unit
55
Vouliagmeni Municipal Unit
5
27 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 10 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 900 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 1900 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus …
$8,08M
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Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 4
For sale 0-storey house of 300 sq.meters in Athens. There are: a fireplace. The owners will …
$1,15M
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Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 286 m²
Etagenzahl 3
For sale 4-storey house of 286 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,27M
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 85 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$785,120
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
For sale 2-storey house of 250 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,64M
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 213 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,56M
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Nils OttNils Ott
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
For sale maisonette of 85 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Ground floor c…
$461,835
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Villa 1 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 620 m²
The Villa is located in Voula area.
$5,20M
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Villa 13 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 13 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 682 m²
Etagenzahl 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 120 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Stockwerk 2/4
Verkauf Maisonette von 370 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 2. Stock besteht aus ei…
$3,23M
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Villa 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
For sale 3-storey villa of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of living room, on…
$4,27M
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Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Maisonette von 275 Quadratmetern in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erd…
$762,028
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Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 106 m²
Stockwerk 3/4
For sale maisonette of 106 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. A view of t…
$923,670
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 260 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$635,023
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/3
For sale maisonette of 145 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 2nd floor con…
$1,27M
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Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 483 m²
Stockwerk -1/3
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 483 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen. …
$1,85M
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Villa 9 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 9 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 9
Fläche 550 m²
Etagenzahl 5
Eine schöne Villa steht zum Verkauf mit Swimmingpool im prestigeträchtigen Küstenviertel von…
$1,91M
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Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Stockwerk -1/3
For sale 4-storey house of 370 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of living room …
$1,10M
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Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 289 m²
For sale maisonette of 289 sq.meters in Athens. The maisonette has one level. There are: a f…
$946,762
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen Maisonette von 200 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdg…
$3,69M
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 4/6
For sale maisonette of 225 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. 4th floor con…
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
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Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Verkauf unter Baumaisonette von 160 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
$1,62M
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Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
Stockwerk -1/4
Zu verkaufen 4 - Stockwerk von 450 qm in Athen. Das Semi - Keller besteht aus Wohnzimmer mit…
$1,50M
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
For sale under construction maisonette of 192 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 leve…
$1,85M
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Villa 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 490 m²
Stockwerk -1/4
For sale 4-storey villa of 490 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of one bedroom, o…
$1,44M
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Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 304 m²
Etagenzahl 3
For sale 3-storey house of 304 sq.meters in Athens. Ground floor consists of 2 living room…
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Eigenschaftstypen in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

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