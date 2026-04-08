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Häuser am Meer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland

Vari Municipal Unit
55
Vouliagmeni Municipal Unit
5
35 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 3 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
For sale 2-storey villa of 160 sq.meters in Athens. 1st floor consists of living room with k…
$1,15M
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Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 286 m²
Etagenzahl 3
For sale 4-storey house of 286 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,27M
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Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 91 m²
Stockwerk 2/3
Verkauf unter Baumaisonette von 91 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteh…
$762,028
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Reihenhaus 12 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 12 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk -1/3
For sale maisonette of 350 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement c…
$3,58M
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
For sale 2-storey house of 250 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,64M
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 2/3
Verkauf Maisonette von 320 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht aus Wo…
$3,46M
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Melrose VillasMelrose Villas
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$2,29M
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 213 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,56M
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
For sale maisonette of 85 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Ground floor c…
$461,835
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Villa 1 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 620 m²
The Villa is located in Voula area.
$5,20M
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 3/4
For sale maisonette of 125 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 3rd floor con…
$854,395
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Villa 13 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 13 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 682 m²
Etagenzahl 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 120 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
Preis auf Anfrage
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Villa 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 500 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus e…
$3,23M
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Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Stockwerk 2/4
Verkauf Maisonette von 370 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 2. Stock besteht aus ei…
$3,23M
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Villa 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
For sale 3-storey villa of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of living room, on…
$4,27M
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$1,85M
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 4/5
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$2,66M
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Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/4
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 325 m²
Stockwerk 3/4
Verkauf unter Baumaisonette von 325 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
$3,98M
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Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Maisonette von 275 Quadratmetern in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erd…
$762,028
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Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 106 m²
Stockwerk 3/4
For sale maisonette of 106 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. A view of t…
$923,670
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk -1/1
For sale maisonette of 207 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement…
$635,023
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/3
For sale maisonette of 145 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 2nd floor con…
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Villa 11 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 370 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 370 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus W…
$14,43M
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Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 483 m²
Stockwerk -1/3
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 483 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen. …
$1,85M
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Villa 9 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 9 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 9
Fläche 550 m²
Etagenzahl 5
Eine schöne Villa steht zum Verkauf mit Swimmingpool im prestigeträchtigen Küstenviertel von…
$1,91M
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Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Stockwerk -1/3
For sale 4-storey house of 370 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of living room …
$1,10M
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Villa 1 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 199 m²
For sale villa of 199 sq.meters in central Greece. Extras included with the property: parkin…
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Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 289 m²
For sale maisonette of 289 sq.meters in Athens. The maisonette has one level. There are: a f…
$946,762
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Eigenschaftstypen in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

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