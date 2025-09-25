Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Thessaloniki
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Municipality of Thessaloniki, Griechenland

Thessaloniki
14
Thessaloniki Municipal Unit
16
16 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf: Haus 105 m2 - Oberstadt (Ano Poli), Thessaloniki Im Herzen des malerischen Viertels…
$293,112
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 105 Quadratmetern in Thessaloniki. Die erste Eta…
$431,146
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 80 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Fe…
$297,142
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 127 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stoc…
$462,324
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Stockwerk 2/8
Verkauf Stadthausfläche von 149 qm in Thessaloniki im Bau. Das Stadthaus befindet sich auf 2…
$815,683
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen altes Bauhaus 3-stöckiges Haus von 240 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss best…
$711,238
Eine Anfrage stellen
ResideReside
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 120 m²
VERKAUF: Freistehendes Haus 105 m2 – Ano Poli, Thessaloniki Im Herzen des malerischen Ano Po…
$292,610
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 7/7
Verkauf Maisonette von 106 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 7. Stock besteht…
$479,881
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 5/6
Verkauf Stadthausfläche von 127 qm in Thessaloniki im Bau. Das Stadthaus befindet sich auf 2…
$460,278
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Haus 3 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Haus 3 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Drama, 5. km Drama Kavala: Haus 230 qm. 3 Ebenen auf einem Grundstück von 500 qm gebaut. Es …
$440,237
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 80 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm in Thessaloniki. Ein Blick auf die Stadt öffnet sich aus …
$298,462
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Stockwerk 2/8
Verkauf unter Baumaisonette von 149 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stoc…
$819,309
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 7/7
Haus zum Verkauf von 106 qm in Thessaloniki. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebenen. Die a…
$477,757
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf verfallenes Gehäuse, ein 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 160 Quadrat…
$713,337
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 105 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzim…
$433,063
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 7
Fläche 460 m²
This luxurious secluded villa with panoramic views and a spacious private plot is located in…
$813,563
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Municipality of Thessaloniki

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Thessaloniki, Griechenland

Günstige
Luxuriös
