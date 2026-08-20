Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Thessaloniki Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

;
Thessaloniki
22
8 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 5
Dieses Duplex mit einem Schlafzimmer bietet 72 m2 Innenraum, der nach einer kompletten Renov…
$291 855
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Vista Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 80 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm in Thessaloniki. Ein Blick auf die Stadt öffnet sich aus …
$301 081
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 149 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stoc…
$826 496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ferienhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 70 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnung, 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 70 Quadratmeter…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 50 Quadratmetern in Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 …
$184 502
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 200 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 3. Stoc…
$619 872
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Haus 3 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Haus 3 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Drama, 5. km Drama Kavala: Haus 230 qm 3 Ebenen auf einem Grundstück von 500 qm gebaut. Es b…
$440 237
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 7
Fläche 460 m²
This luxurious secluded villa with panoramic views and a spacious private plot is located in…
$813 563
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Thessaloniki Municipal Unit

cottages

Immobilienangaben in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen