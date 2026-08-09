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Häuser in Nea Kallikrateia, Griechenland

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36 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 90 m²
Stadthaus mit einer Fläche von 90 Quadratmetern in Chalkidiki im Bau steht zum Verkauf. Das …
$311,019
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Maisonette von 55 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$206,624
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Grekodom Development
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Eingebettet in der atemberaubenden Region von Halkidiki, bietet dieses freistehende Haus in …
$239,211
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 77 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$295,177
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Haus 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$206,194
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$401,441
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Stockwerk -1/-1
Willkommen in diesem atemberaubenden Anwesen am Wasser in der schönen Gegend von Halkidiki, …
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Der moderne Komplex befindet sich in den Vororten von Nea Kallikratia Dorf, in Mikoniatika S…
$306,313
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgescho…
$514,154
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Haus 3 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Die Maisonette liegt 150 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia entfernt. Es gibt einen Auf…
$287,981
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Villa 2 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Einführung einer atemberaubenden Maisonette in Halkidiki, Griechenland, derzeit Under Constr…
$296,166
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$354,213
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Villa 3 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Diese geräumige Maisonette befindet sich in der wunderschönen Gegend von Halkidiki und biete…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Villa 6 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem sehr schönen Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$706,242
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/-1
Ein atemberaubendes Einfamilienhaus zum Verkauf in Halkidiki, Griechenland. Diese Unterkunft…
$410,076
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 65 m²
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 65 Quadratmetern in Chalkidiki. Das …
$219,096
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Das Haus befindet sich im beliebten Dorf Nea Kallikratia nur 200 Meter vom Strand entfernt. …
$247,664
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Haus 3 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Das neue Gebäude mit Wohnungen und Maisonetten befindet sich 200 Meter vom Sandstrand in Nea…
$288,975
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Villa in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 420 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteh…
$1,00M
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Villa 2 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Einführung einer atemberaubenden Maisonette in Halkidiki, Griechenland, im Bau mit erstaunli…
$210,734
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Halkidiki Properties
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Haus 3 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$368,616
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 500 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$294,754
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgescho…
$514,154
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Villa 5 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$512,595
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Halkidiki Properties
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Villa in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 205 m²
Die Villa liegt 5 km vom Dorf Nea Iraklia und 490 Meter vom nächsten Strand entfernt. Das Ha…
$802,882
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Grekodom Development
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Haus 4 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Haus mit Garten befindet sich in der Umgebung von Nea Kallikratia Dorf 1700 Meter vom Sandst…
$369,888
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Haus 3 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Die Maisonette befindet sich in der Umgebung von Nea Kallikratia Dorf 1100 Meter vom Sandstr…
$282,221
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Das Haus befindet sich in der Umgebung des beliebten Dorfes Nea Kallikratia, in Ammos Strand…
$219,621
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Villa 6 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Erleben Sie das ultimative Meer in diesem freistehenden Haus in gutem Zustand, nur einen kur…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Einführung dieses neu gebauten Einfamilienhaus in einer atemberaubenden Lage in Halkidiki, G…
$341,730
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