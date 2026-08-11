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Häuser in Neo Rysio, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Haus 8 Schlafzimmer in Neo Rysio, Griechenland
Haus 8 Schlafzimmer
Neo Rysio, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 660 m²
Objekt-Code: HPS4511 - Haus zum Verkauf in Thermi Tagarades für € 3.300.000 . Diese 660 m2. …
$3,80M
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Villa in Neo Rysio, Griechenland
Villa
Neo Rysio, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 610 m²
Property Code: HPS5140 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 550.000 . This 610.00 sq.…
$632,969
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Haus 3 Schlafzimmer in Neo Rysio, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Neo Rysio, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 540 m²
Property Code: HPS3074 - House FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 690.000 . This 540 sq. m.…
$794,088
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